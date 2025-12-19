Пенсионерите в Хасково ще пътуват за 1 евро на месец

От началото на 2026 година всички ученици и студентите в редовно обучение ще пътуват в градския транспорт на Хасково безплатно, а месечната абонаментна карта за пенсионери ще бъде едно евро. Решението беше взето на сесията на Общинския съвет, като част от одобрените промени, свързани с нова тарифна политика на общинската управа, целяща социални подобрения.

Докладната беше внесена от кмета на Хасково Станислав Дечев по постъпило предложение от "Тролейбусен транспорт" ЕООД, чийто принципал е Общината.

В новия ценови план ще се запази стойността на билет в градския транспорт, която от 1 януари догодина след превалутирането ще бъде 50 евроцента. Абонаментната карта за всички линии остава на същата цена и от първи януари ще бъде 15 евро. Студентите, които не са в редовна форма на обучение, могат да ползват месечен абонамент за обществения транспорт по всички линии на цена от 7,50 евро.

Нововъведение е картата "Стигни до работа". Тя ще бъде издавана за месец по определен маршрут на цена от 7,50 евро. Картите за деца с увреждания и придружител, както и тези за военноинвалиди, остават безплатни за всички линии.

Във връзка с въвеждане на еврото от първи януари на 2026 година съветниците гласуваха и превалутиране на цените в наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково. В нея е регламентирано и паркирането в синя зона. Според решението престой за час от началото на следващата година ще струва едно евро, а за 30 минути- 0,50 евро.

Нови правила по условията на паркиране в синя зона в Хасково и двойното поскъпване на таксата за час паркомясто в нея влязоха в сила на първи ноември тази година, след като бяха одобрени на сесия на Общинския съвет в края на септември.