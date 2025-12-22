Сутрешният блок на bTV с нов водещ, за Цънцарова - тишина

След многобройните догадки, мълчанието на Мария Цънцарова и официална позиция на bTV, мистерията около водещата остава. Сутрешният блок на телевизията стартира без нея и партньорът ѝ Златомир Йочев изчезнаха от ефира на bTV.

В техните столове седна сам Росен Цветков, а самият той съобщи, че ще се сменя с репортерката Гергана Венкова през следващите дни.

Цветков обясни, че Златимир Йочев е в коледна отпуска, която е планирана отдавна, но за Цънцарова - пълна тишина.

В края на миналата седмица се появи информация, че Мария Цънцарова е уволнена, а в нейна защита бе свикан протест от Асициацията на европейските журналисти, в който се включиха и лидерите на ПП-ДБ.

От медията излязоха с официална позиция, че твърденията за освобождаването на Мария Цънцарова и Златимир Йочев са неверни и не отговарят на истината.