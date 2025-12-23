Баница, лютеница...българската кухня в класация за най-добра кухня в света

Българската кухня заема 35-о място в класацията за най-добра кухня в света. С индекс 4,23 страната ни изпреварва редица държави, но остава извън челните места.

Италианската кухня е номер едно в света, а на второ място се нарежда гръцката - това показва най-новата класация на Taste Atlas за 2025/26 г. Подреждането се базира на над 590 000 валидни гласа за близо 19 000 традиционни ястия от цял свят.

Италия оглавява списъка с индекс 4,64, следвана плътно от Гърция с 4,60, а тройката се допълва от Перу с 4,54

В топ 10 попадат още Португалия (4-о място), Испания (5-о), Япония (6-о) и Турция, която е класирана седма с индекс 4,49.

Taste Atlas посочва и ястията, които задължително трябва да бъдат опитани – сред тях са неаполитанската пица, екстра върджин зехтинът от Лакония, перуанският сос окопа, емблематичните пастейш де Белем, японското говеждо вагю и турската закуска кахвалтъ.

От българските специалитети платформата препоръчва баница със сирене, кайзерован врат "Тракия", сарми, кисело мляко и лютеница, пише "Труд".

Сред балканските кухни най-високо класирана е сръбската – 12-о място, следвана от Хърватия (18-о), Румъния (31-о) и България (35-о).

Кипър остава на последната позиция сред 100-те най-добри национални кухни в света.

Кое е най-важното събитие в страната за отминаващата си 2025 година? Кабинетът Желязков започна работа през януари, подаде оставка още преди края на годината

Чакането приключи. България най-накрая стана част от Шенген

Дългият път към еврото: Приеха ни официално в еврозоната

Най-многолюдните протести в страната в последните години

Година на ръст на цените и социално напрежение

Тежки наводнения по морето отново отнеха човешки животи

Под заплахата Русия: НАТО и международни учения в България

Битката за ДПС: Пеевски окончателно изтласка Доган като партиен лидер

Огромна волейболна радост: Девойките станаха световни шампионки, мъжете – втори на световното

Общо 267 гласа