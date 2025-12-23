IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Баница, лютеница...българската кухня в класация за най-добра кухня в света

Италианската кухня е номер едно, на второ място е гръцката

23.12.2025 | 00:50 ч. 0
БГНЕС

Българската кухня заема 35-о място в класацията за най-добра кухня в света. С индекс 4,23 страната ни изпреварва редица държави, но остава извън челните места.

Италианската кухня е номер едно в света, а на второ място се нарежда гръцката - това показва най-новата класация на Taste Atlas за 2025/26 г. Подреждането се базира на над 590 000 валидни гласа за близо 19 000 традиционни ястия от цял свят.

Италия оглавява списъка с индекс 4,64, следвана плътно от Гърция с 4,60, а тройката се допълва от Перу с 4,54

В топ 10 попадат още Португалия (4-о място), Испания (5-о), Япония (6-о) и Турция, която е класирана седма с индекс 4,49.

Taste Atlas посочва и ястията, които задължително трябва да бъдат опитани – сред тях са неаполитанската пица, екстра върджин зехтинът от Лакония, перуанският сос окопа, емблематичните пастейш де Белем, японското говеждо вагю и турската закуска кахвалтъ.

От българските специалитети платформата препоръчва баница със сирене, кайзерован врат "Тракия", сарми, кисело мляко и лютеница, пише "Труд".

Сред балканските кухни най-високо класирана е сръбската – 12-о място, следвана от Хърватия (18-о), Румъния (31-о) и България (35-о). 

Кипър остава на последната позиция сред 100-те най-добри национални кухни в света.

