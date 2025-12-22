Христо Гаджев: Пропада доставката на нови ракетни комплекси и радари с Франция

Пропада проектът за нови трикоординатни радари с Франция. Това твърди във Фейсбук председателят на парламентарната Комисия по отбрана Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС.

Причината е, че сега, при липса на нов бюджет, няма начин той да бъде сключен.

Ето и целият пост:

"За нова година Митрофанова получи страхотен подарък.

Този път той не беше направен от послушниците ѝ Костадинов, Михайлов и Василев, а от лидерите на ПП-ДБ - Асен Василев, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.

Техните действия взеха нова жертва - българската отбрана:

Пропада проектът за нови трикоординатни радари с Франция, който няма как да бъде сключен сега. А дори и се сключи по-късно през 2026-та, вече ще сме изпуснали слотовете за производство и ще доведе до забавяне с години.

Пропада и доставката на нови брегови ракетни комплекси. Предложението на САЩ изтича през февруари. При удължителен бюджет и служебно правителство как да се сключи договор? Съответно ще трябва да искаме нова оферта, която вече ще е с по-висока цена и забавена във времето.

Проектите по SAFE също са почти пред провал, въпреки че българският план е отличен от ЕК. SAFE все пак е заем, който трябва да бъде одобрен от НС до месец май 2026. При избори края на март, вероятността новото НС да го свърши през април е нищожна. Дори и да се случи по-късно през годината пак се изпускат слотове за доставки преди 2030, което пък не е позволено от регламента.

Провалът на SAFE през май, ще провали и заводите за боеприпаси и барут с Райнметал. Още повече че има и други европейски страни, които вече искат да поръчват от тях.

За капак - предложението на Асен Василев за индексация на заплатите, без да се увеличават приходите, може да бъде покрито само ако се отрежат бройки от предвидените за назначаване през 2026 нови 1000 военнослужещи.

Такъв хубав подарък руснаците дори не са очаквали, а от ПП-ДБ им направиха празниците щастливи.

От Асен го очаквах. От другите двама - не."