Рекорд: Прокурор осъди прокуратурата за 350 000 лева

Прокурорът от Велинград Асен Василев осъди прокуратурата да му плати обезщетение от 350 000 лева за незаконно водено срещу него дело.

Той е завел искове за близо 1 млн. лева срещу държавното обвинение, по които съдия Богдана Желявска от Софийския градски съд (СГС) осъжда прокуратурата да му плати 350 000 лева за неимуществени вреди от незаконното обвинение в обсебване, както и над 13 000 лева обезщетение за имуществени вреди, показа проверка на „Лекс“.

Решението е само на първа инстанция и подлежи на обжалване, но присъденото обезщетение е рекордно за подобен случай, тъй като делото срещу Василев дори не е стигало до съд, а той не е бил задържан и единственото неудобство за него е била мярката „подписка“ и отстраняването от работа.

Прокурорът от Велинград беше обвинен през 2012 г. в обсебване на вендинг машини за кафе. Тогава прокуратурата обяви, че Василев е действал като помагач и в съучастие със съпругата си Радостина Василева, като умишлено я е подпомогнал чрез съвети и разяснения да присвои чужди 17 автомата за топли напитки. Кафе автоматите били собственост на ЕТ – „Евгени Малчев“, търговец, с който Василева имала общ бизнес. Претенции за собствеността довели до конфликт между съдружниците и така се стигнало до сигнал срещу прокурора.

През 2013 г. делото беше внесено в градския съд, а Василев беше отстранен от длъжност от Висшия съдебен съвет, като решението беше потвърдено и от Върховния административен съд.

Междувременно градският съд прекрати делото срещу прокурора и върна обвинителния акт. В следващите шест години делото повече не е било внасяно в съда и в началото на 2019 г. прокуратурата сама го е прекратила с мотив, че деянието не е престъпление. Още през 2017 г. прокурор Василев е бил възстановен на работа.

В решението за обезщетенията на Василев, градският съд отчита, че делото срещу него е продължило 7 години и около 5 години е бил отстранен от работа.

По негово искане са разпитани и двама свидетели. Първият е адвокат, който е работил в миналото като разследващ полицай и познавал Василев от 20 години. Той свидетелства, че в началото на делото прокурорът не искал да говори с него, бил се затворил, не искал да контактува с хора, нямал и доходи. Свидетелят предложил да му даде заем, но Василев отказал, защото не знаел дали и кога ще може да му го върне. След края на делото имало вече промяна у него, но още не можел да преодолее преживяното.

За другия свидетел съдът пише, че е приятел на Василев от 20 години, който също е от Велинград и е осъждан за наркотици. Той свидетелства, че заради публикациите в медиите прокурорът се притеснявал, чувствал срам и неудобство. Преди това излизали заедно, ходели на море, а с началото на разследването Василев се затворил.

Съдът е назначил и приел заключение на съдебнопсихиатрична експертиза, според което прокурорът е изпаднал в депресия в хода на делото срещу него, а личностна промяна имало и сега, което налага лечение с антидепресанти, каквито обаче не приемал.

Според заключение на съдебно-счетоводна експертиза пък за периода на отстраняване от работа, Асен Василев е трябвало да получи от заплати близо 113 000 лева, а след това е бил обезщетен по Закона за съдебната власт с малко над 99 000 лева.

При тези доказателства съдия Желявска приема, че действията на прокуратурата по делото срещу Василев противоречат на основните принципи на Европейската конвенция за правата на човека.

„След несправедливото обвинение срещу него, ищецът Асен Василев е претърпял неимуществени вреди от стреса, унижението и притеснението от обвинението за нещо, което не е извършил, оставането без работа, отстраняване от длъжност „прокурор“ за пет години. Доказа се и наличие на остра стресова реакция, преминаваща в разстройство в адаптацията – протрахирана депресивна реакция, като, въпреки прекратяване на наказателното производство срещу него, и сега също има данни за персистиране на психична симптоматика с характер на личностова промяна, а има основание за обсъждане и наличието на трайна промяна на личността“, пише в решението си съдът.

В него съдия Желявска отбелязва още, че обвиненията сериозно са накърнили достойнството и са уронили доброто име на Василев в социалната и професионалната му среда на прокурор – след колегите, приятелите и в обществото. Затова според съда справедливото обезщетение за него е 350 000 лева.

Уважено е и искането на прокурора да му бъде присъдено обезщетение от 13 273 лева, колкото е разликата между платеното му от прокуратурата обезщетение за оставане без работа за периода на отстраняване и заплатите, които е щял да получи.

Решението може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.