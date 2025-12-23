Все повече двойки в България избират да са приемни родители

Все повече семейства в България избират да станат приемни родители. Това показва национално проучване, обхванало 1 256 приемни семейства във всички 28 области на страната. Според експерти по социални грижи, приемната грижа е една от най-добрите възможности за израстване на дете, лишено от родителска грижа.

Такъв е примерът с Таня Кондояни, която е приемен родител вече над 10 години. Решението ѝ да приеме дете е било спонтанно, а днес домът ѝ е озарен от поредната детска усмивка – тази на малката Ани.

"Беше много мъничка, слабичка, болна – кашляше, подсмърчаше. Нямаше акт за раждане и не можах да я запиша на педиатър. В началото две седмици искаше само това – гушкане и разходки. Бях много уплашена какво трябва да правя. Но когато те грабне, когато детето влезе вкъщи, ти просто го приемаш и то става твоето семейство", сподели Таня пред Bulgaria ON AIR.

Предизвикателствата на приемната грижа

Според експерти, приемната грижа в България осигурява все по-добра среда за децата. Все пак предразсъдъците и административният процес понякога отказват желаещите да станат приемни родители.

"От административна гледна точка входът към приемната грижа не е усложнен, но не е и елементарен. Касае се до обучение и оценка. Една съществена част от обучението е свързана с приемането на трудностите – да се отглежда дете не е лесно, но е изключително смислено", обясни Огнян Христов от Агенцията за социално подпомагане.

