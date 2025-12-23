IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Катастрофа затруднява движението по пътя София-Варна

Пострадали са трима, откарани са в “Спешна помощ”

23.12.2025 | 20:26 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Катастрофа между два леки автомобила, при която са пострадали трима души, временно затруднява движението по главния път София - Варна в района на великотърновското село Момин сбор, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Пострадалите са откарани в "Спешна помощ". 

Движението, което за кратко беше ограничено, се регулира от екипи на "Пътна полиция" и през участъка се минава. 

В района има мъгла, температурите се понижават. От Пътна полиция призовават за шофиране с повишено внимание и съобразяване с пътната обстановка. / БТА

 

