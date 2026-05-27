Анализатори: Призиви за оставката на Сарафов има от Ден 1 на новата власт

Борислав Сарафов подаде оставка и вече не е директор на Националната следствена служба и зам.-главен прокурор. Личното му желение е да бъде редови следовател. Подадената оставка коментираха бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев и директорът Правна програма в Центъра за изследване на демокрацията Димитър Марков.

В предаването “България сутрин” Гунев заяви, че ясно се е видяло, че Сарафов действа по политически призиви. “Едно добро начало, но много дълъг път има, преди да се случат реални промени. Все още имаме политизирано правосъдие и политизирано МВР”.

Димитър Марков подчерта, че тази оставка е следствие на публичен призив от представителите на новата власт.

"Призиви за оставка на Сарафов има от първия му ден като изпълняващ функциите. Това не е изчистване на системата, тези хора остават в системата. Изчистването не става със списък с хора. Имена се вкарват в дебата, а не вкарват как да решат структурния проблем. Сега е моментът това да се промени, имаме стабилно парламентарно мнозинство", добави директорът Правна програма в Центъра за изследване на демокрацията.

Правосъдната реформа, политизацията на МВР

Пред Bulgaria ON AIR Гунев посочи, че смяната на главния секретар и всички областни директори са симптом на болестта на дълбоката политизация на тези институции. Съдебната реформа и деполитизацията на МВР трябва да вървят ръка за ръка, иначе нищо няма да се промени, убеден е той.

"Правилата трябва да се променят, защото заменяме едни политически назначени хора с други политически назначени хора. Трябва да се постигне баланс от определена политическа независимост, но все пак и контрол над тези звена. Може да премахнеш възможността министърът да уволнява всички областни директори, но трябва да имаш инструменти да контролираш това", обясни Гунев.

Според Димитър Марков проблемът е, че от години, въпреки поредицата случаи, които излизат в общественото пространство, "не виждаме нещо да се случва".

Кой и защо изнася информация от МВР?

Гунев заяви, че традицията е по-скоро да се отстраняват хора, след което те да водят дела. Доказателства за изтичане на информация се събират много трудно, обърна внимание той.

"Реалното издирване (на Васил Михайлов - бел. ред.) започна след нападението на служителя на ГДБОП. Тогава се активизираха по-сериозни структури на МВР. Използваха СРС-та, за да го издирват, издирван е и с помощта на ДАНС. Гнилите ябълки винаги ще ги има, това е нормално във всяка система. Не можем да си позволим да имаме цели отдели, районни и групи от хора да са завладени", подчерта той.

Криза на обществено доверие в МВР

Министърът и главният секретар са набрали популярност и би било добре да я превърнат в доверие. Гунев алармира, че Инспекторатът на МВР, който отговаря за около 40 хиляди души, е съставен от около 20-ина служители. Така отслабва вътрешният контрол в МВР.

Бившият зам.-министър на вътрешните работи добави, че е много важно да не се хвърлят на масите изкупителни жертви, за да се види просто, че има наказани хора.

Според Марков се създава впечатление за устойчиви мрежови структури, които се активират при нужда. "Това руши общественото доверие. Хората не звънят на 112, защото не вярват, че нещо ще се случи. Остават с впечатлението, че в крайна сметка някой ще помогне на засегнатото лице. Тази спирала е много опасна. Без повишаване на общественото доверие, не може да се повиши ефективността на правоохранителните органи”.

