ГЕРБ предлага забрана на социалните мрежи за деца до 16 години

ГЕРБ предлага ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца до 16-годишна възраст. За целта от партията са внесли предложения за промени в Закона за закрила на детето. Възрастовите ограничения ще важат и за достъпа до платформи за споделяне на видео съдържание.

Сред основните мотиви на вносителите са все по-сериозното негативно влияние на социалните мрежи върху психическото здраве, концентрацията, съня и развитието на децата, както и нарастващата зависимост към дигиталното съдържание сред подрастващите, съобщиха от партията.

Ограничаването на достъпа на лицата до 16 години до социални мрежи ще става чрез специално технологично средство за проверка на възрастта, което да позволява анонимно потвърждение на навършените години при регистрацията в различните платформи. Целият процес трябва да бъде разписан в специална наредба на министъра на иновациите и дигиталната трансформация в срок до 6 месеца след приемането на закона. За децата между 13 и 16 години ще бъде възможен достъп само със съгласие от родител или настойник, като това разрешение ще може да бъде оттеглено по всяко време.

Промените предвиждат още създаването на регистър на всички социалните платформи, както и контрол и налагане на сериозни санкции за компании, които не въведат или не спазват новите изисквания.

С промени в същия закон от ГЕРБ предлагат и пълна забрана за използването на мобилни телефони в училище.

Според вносителите смарт устройствата водят до разсейване, понижена концентрация и по-слаби образователни резултати сред децата. Според редица изследвания прекомерното използване на смартфони влияе негативно върху способността за учене, вниманието и мотивацията на учениците.