Кметът на Пазарджик: Няма скъсване на дигата на р. Телки дере

Частичното бедствено положение ще продължи седем дни

26.12.2025 | 11:00 ч. 2
БГНЕС

Кметът на Пазарджик Петър Куленски даде подробности за частичното бедствено положение в село Гелеменово и обясни, че в нито един момент не е имало скъсване на дигата на р. Телки дере.

“Тя издържа на големите количества вода. Тук, в най-ниската точка, близо до стадиона преля. Имаше вода в дворовете и приземните етажи на три имота и един мотел”, каза пред БНР Куленски.

В момента в село Гелеменово няма никакви следи от вода.

"Вчера около 15 часа получихме сигнал от кмета на село Гелеменово, че река Телки дере рязко е започнала да повишава нивото си. Веднага направихме организация, пристигнаха екипи на МВР, на пожарната, на "Гражданска защита", на "Напоителни системи", доброволци и собственици на строителни фирми с механизация. Докараха скална маса, за да бъде укрепена дигата”, обясни кметът на Пазарджик.

Куленски добави, че ще бъдат направени и по-обстойни огледи за установяване на нанесените щети. Кметът добави, че аварийните екипи са работили цяла нощ, а днес работата им продължава.

“Реката има много голям водосбор. Дигата е била укрепвана. Това е причината вчера да издържи, щеше да има по-тежки последици за селото”, добави Куленски.

Частичното бедствено положение ще е в сила седем дни, завърши кметът на Пазарджик.

