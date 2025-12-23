Поклонението пред Георги Йорданов ще бъде в Народния театър

Поклонението пред бившия министър на културата Георги Йорданов ще се състои на 27 декември, от 11:00 часа в Народния театър "Иван Вазов", съобщиха от БСП.

Йорданов, който беше последният останал жив министър от управлението на Тодор Живков, почина на 91-годишна възраст.



"Разделяме с един изключителен държавник и общественик, свързал неразривно житейския си път с развитието и възхода на българската култура и просвета, с изключителен принос към популяризирането и съхраняването на българските духовни ценности", се казва в съболезователен адрес от председателя на НС на БСП Атанас Зафиров до семейството и близките на Георги Йорданов.

В него пише още:

"Ние познаваме Георги Йорданов като един дългогодишен държавен и партиен деятел, министър на културата, народен представител и член на ръководството на БКП. С неговото име свързваме не само изграждането на НДК, но и с редица фестивални и културни прояви, с които са израснали поколения творци и публики, популяризирали българската култура по света. За всички свои усилия и неуморен труд той заслужено получи от президента Румен Радев най-висшата държавна награда - Орден "Стара Планина" - първа степен, за изключително високи заслуги в областта на науката, българската култура и изкуство.

За цяла България Георги Йорданов беше всичко това, но за нас той е и нещо много повече - незаменим другар, доверен приятел, учител и пример за подражание. Няма думи, които да могат да изразят тежката загуба и празнота, които остават след него", написа Зафиров.

