Актьорът Ники Илиев: Публиката винаги е важна и права

В рубриката "Вдъхновителите" Мария Константинова тази седмица ни среща с актьора, режисьор и сценарист Ники Илиев, познат с много филми, сред които "Чужденецът", "Живи легенди", "Завръщане".
"Първо дойде интересът, по някакъв начин свързан с баща ми, който е театрален режисьор. Бяхме в Пазарджик, спомням си, че ходех на репетиции. Актьорите идваха вкъщи всяка вечер, разказваха истории, интересни хора са. Имаше едно кино. Спомням си, че да гледам филми ми беше по-интересно отколкото да играя футбол", сподели той в съботното издание на "България сутрин".
Казва, че все още не вярва, че е талантлив.
"Талантът е много малка част. Питат ме мои приятели, студенти има ли талантливи деца сега. Трябва социална, емоционална интелигентност, трябва ти старание, опит да извървиш пътя. Талантът е малко парче, след това трябва за го развиеш и разбереш къде е твоето място", смята Илиев.
"Написах един сценарий за една вечер - първата част на "Чужденецът", първите 30 минути. Отидохме в Лещен, има общ дух там. Снимахме, хората го харесаха. Снимахме продължението във Франция, Гърция. Не очаквах такава реакция, не си вярвах. Разбрах, че е моето, искам да създавам нещо. "Живи легенди" се появи две години по-късно и беше по-успешен от първия филм. Повярвах си", разкри актьорът и режисьор пред Bulgaria ON AIR.
Да създаваш филм и да участваш във филм са две много различни неща, подчерта Илиев.
"Големите актьори в Холивуд, които не са режисьори, са и продуценти. В България това не може да стане, затова най-добре ти да си и сценарист, и режисьор. По този начин всичко, което правиш във филма, зависи от теб и изразява теб", каза той.
Според Илиев публиката винаги е важна.
"Трябва да намериш мост. Винаги трябва да се започва отвътре навън и то да стигне до публиката. Вслушвам се в критиката. Публиката винаги е права. Когато критикуват, те винаги са прави по някакъв начин. Когато атакуват, много често може би не са прави, защото влизат в лично отношение", смята гостът.
Относно поколението Z и протестите в страната актьорът и режисьор сподели, че е хубаво, че хората изразяват мнението си.
"Имаше много избори през последните години. Не съм ходил, не съм видял ясна алтернатива към момента", коментира Илиев.