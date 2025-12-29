IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 113

Часове преди приемането на еврото - протест в Бургас в защита на лева

Позицията им е, че България трябва да запази лева като разплащателна единица

29.12.2025 | 20:42 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Протест в защита на лева се проведоха в няколко града у нас. Тази вечер в Бургас противниците на еврото се организираха в социалните мрежи и се събраха на площада пред общината в морския град.

Позицията им е, че България трябва да запази лева като разплащателна единица и не е сега времето, в което страната ни да приема единната валута.

Свързани статии

"Левът е над всичко. Левът дори е царят на животните. Ако влезем в джунглата, можете ли да купите парче месо от лъва с каквато и да е валута?", коментира Тома Атанасов. "Не трябва сега да влизаме в еврозоната, защото тя потъва. Франция е пред капитулация, Германия е в рецесия, защо ни трябва сега да влизаме?", попита Станка Кандулова пред NOVA.

Протестиращи се събраха и в центъра на София.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

лев протест Бургас Еврозона евро
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem