В кадър: Кой стана филмът с най-дългата овация в Кан 2026 до момента?

В една от най-дългите - и със сигурност една от най-ентусиазираните - овации на крака на филмовия фестивал в Кан през 2026 година, "Гаранс" ("Garance") на Жан Ери получи бурни 12-минутни аплодисменти след края на прожекцията.

Екранните партньорки Адел Екзаркопулос, Сара Жиродо и Матилд Рьорих се прегръщаха, докато овациите в залата продължаваха.

История за нестабилността, зависимостта и опитите да оцелееш

Конкурсното заглавие "Гаранс" е с участието на Екзаркопулос в ролята на актриса, която се опитва да се ориентира в нестабилността на професията си, алкохолизма, семейната трагедия и любовта.

Филмът е четвъртият режисьорски проект на актрисата, режисьорка и сценаристка Жан Ери след "Тя го обожава" ("Elle L’Adore") от 2014 година, "В сигурни ръце" ("In Safe Hands") от 2018 година и многократно номинираната за "Сезар" драма "Всички ваши лица" ("All Your Faces"), за която Екзаркопулос спечели "Сезар" за най-добра актриса в поддържаща роля през 2024 година.

Екзаркопулос беше едва на 19 години, когато тя, екранната ѝ партньорка Леа Сейду и режисьорът Абделатиф Кешиш в рядък момент от историята на фестивала си поделиха "Златната палма" за "Животът на Адел"/"Синият е най-топлият цвят" ("Blue Is the Warmest Color").

Всъщност Сейду беше сред хората в публиката, които аплодираха филма тази вечер, пише Deadline.

Кан 2026 вече трупа силни моменти

79-ото издание на фестивала в Кан се провежда от 12 до 23 май 2026 година, а основният конкурс е воден от жури с председател южнокорейския режисьор Пак Чан-ук. Фестивалът започна с откриване, белязано от почетната "Златна палма" за Питър Джаксън и световната премиера на "Електрическата целувка" ("The Electric Kiss") на Пиер Салвадори, като тази година програмата върви на фона на по-сдържано холивудско присъствие, но с ясно изразен фокус върху авторското кино, политическите послания и големите фестивални реакции.