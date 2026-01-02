Арестуваха мъж в Българово за убийство на куче

Мъж е задържан в Българово за убийство на куче, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. Сигнал за случилото се в местността Карабаир, в близост до пясъчната кариера на Българово, е подаден навръх 31 декември.

Установено е, че животното - кръстоска между породите кангал и българско овчарско куче, е простреляно в лявата част на тялото. Извършителят е задържан след кратко издирване. Той е на 53 години, от Българово. Предал е доброволно ловна пушка с оптичен прицел./БТА