Арестуваха мъж в Българово за убийство на куче

Застрелял го е навръх Нова година

02.01.2026 | 11:40 ч. 28
Мъж е задържан в Българово за убийство на куче, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. Сигнал за случилото се в местността Карабаир, в близост до пясъчната кариера на Българово, е подаден навръх 31 декември. 

Установено е, че животното - кръстоска между породите кангал и българско овчарско куче, е простреляно в лявата част на тялото. Извършителят е задържан след кратко издирване. Той е на 53 години, от Българово. Предал е доброволно ловна пушка с оптичен прицел./БТА

