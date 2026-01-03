Румен Радев изпрати съболезнователно писмо до швейцарския си колега

Президентът Румен Радев изпрати съболезнователно писмо до президента на Конфедерация Швейцария Ги Пармелин по повод трагичния инцидент в курорта Кран Монтана, при който десетки души загубиха живота си, а над сто други бяха ранени при пожар, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

В него Румен Радев изразява съпричастност от името на българския народ и от свое име към близките и роднините на загиналите и пожелава бързо възстановяване на пострадалите при инцидента.

Около 40 души загинаха при пожара в заведение в югозападните швейцарски Алпи в новогодишната нощ. Около 115 други са ранени, като 80 са в критично състояние. Повечето от тежко ранените са на възраст между 16 и 26 години, пише БТА.