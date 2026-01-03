IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МВнР отвори кризисна телефонна линия за съдействие на българи във Венецуела

Осъществява се постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България

03.01.2026 | 12:27 ч.
Министерството на външните работи на Република България следи с повишено внимание развитието на ситуацията във Венецуела, съобщиха от ведомството.

С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специален кризисен телефон, който координира действията за оказване на необходимото съдействие.

Осъществява се постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България.

Министерството призовава българските граждани, намиращи се на територията на Венецуела, да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби и да следват указанията на местните власти.

При необходимост от съдействие, те могат да се обръщат към денонощния телефон на Дирекция „Ситуационен център" на МВнР: +359 893 339 616.

МВнР ще продължи да информира своевременно за развитието на обстановката, пише БГНЕС.

