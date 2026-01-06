IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Системата за влизане/излизане на ЕС започва да се прилага на сухопътните ни граници

Целта e да спомогне за предотвратяване на незаконна имиграция

06.01.2026 | 11:25 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Системата за влизане/излизане на Европейския съюз от днес започва да се прилага на сухопътните български гранични пунктове, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.

От 10:00 часа в съответствие с Регламент (ЕС) 2025/1534 на Европейския парламент и на Съвета, съгласно изготвения национален план за поетапно внедряване, Системата за влизане/излизане (EES) ще започне да се прилага на всички сухопътни гранични контролно-пропускателни пунктове, разположени на територията на Република България: на българо-турската граница - ГКПП „Капитан Андреево", „Лесово" и  „Малко Търново"; на българо-сръбската граница – граничните пунктове „Стрезимировци", „Брегово" и „Връшка чука"; на границата с Република Северна Македония -  ГКПП „Гюешево", „Станке Лисичково" и „Златарево". 

Продължава работата на EES на ГКПП „Калотина" и на всички външни въздушни, речни и морски граници, където системата беше първоначално внедрена на 12 октомври миналата година, посочиха още от МВР.

В ЕЕS се записват данните на граждани на държави извън Европейския съюз, които пътуват с цел краткосрочен престой (до 90 дни в рамките на период от 180 дни), при преминаване през външните граници на държавите членки. Граничната проверка на лицата, попадащи в обхвата на системата, включва събиране на биографична информация и снемане на биометрични данни на граничния пункт (снимка и пръстови отпечатъци). Целта на EES e да спомогне за предотвратяване на незаконна имиграция и за повишаване на сигурността в Шенгенското пространство.

Държавите членки на Европейския съюз започнаха на 12 октомври миналата година въвеждането на нова система за контрол по външните граници на блока, която електронно регистрира данните на граждани на трети страни, предаде Ройтерс. Гражданите на държави извън ЕС ще трябва да регистрират личните си данни при първото влизане в Шенгенското пространство – всички държави членки на ЕС с изключение на Ирландия и Кипър, но включително Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. При следващи пътувания ще е необходима само биометрична проверка на лицето. Системата трябва да стане напълно функционална до 10 април 2026 г., като печатът в паспорта ще бъде заменен с електронен запис.
(БТА)

