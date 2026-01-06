IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Делян Добрев: Всички са се снишили, Тръмп освободи Венецуела

Има още диктатори, стискам палци и тях да ги последва същата съдба

06.01.2026 | 10:25 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

"Гледам как всички вкупом са се "снишили" по темата Венецуала... Аз нямам никакви колебания! От шофьор на автобус Мадуро се превърна в диктатор, който докара богатата Венецуела до просешка тояга. Хиперинфлация, бедност, крах на икономиката, близо 1/3 от венецуелците са прогонени извън страната си, международна изолация... Мадуро беше приятел единствено с останалите диктатори, покровител на картелите и наркотърговията."

Това написа в социалните мрежи депутатът от ГЕРБ Делян Добрев по повод залавянето и предаването на съд на президента на Венецуела Николас Мадуро.

"Тръмп освободи Венецуела! Инвестициите на американските добивни компании ще създадат работни места, ще повишат заплатите, ще доведат до приходи в бюджета за пенсии и здравеопазване. Свободните от Мадуро избори ще върнат демокрацията в страната.

Браво на Тръмп! Честито на венецуелския народ! Има още диктатори! Стискам палци и тях да ги последва същата съдба!", коментира още Делян Добрев. 

Действията на американския президент бяха приветствани и от "Да България" и ДПС-Ново начало. 

