ПСС: В планините е сравнително топло, снегът се топи

Туристите да се съобразяват със силния вятър

06.01.2026 | 10:09 ч. Обновена: 06.01.2026 | 10:15 ч. 0
БГНЕС

В планините времето е сравнително топло, а снегът се топи, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). 

Температурите варират от минус 2 до 8 градуса. Времето е облачно, ветровито, във високите части има мъгла и се очаква да остане такова и в сряда. Снежната покривка се топи. В курортите съоръженията работят, но не всички писти са отворени.

Туристите трябва да се съобразяват със силния вятър, който е проблем дори в горския пояс, допълниха от ПСС пред БТА. 

Според прогнозата на НИМХ в  планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 3°.

