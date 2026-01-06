ПСС: В планините е сравнително топло, снегът се топи

В планините времето е сравнително топло, а снегът се топи, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите варират от минус 2 до 8 градуса. Времето е облачно, ветровито, във високите части има мъгла и се очаква да остане такова и в сряда. Снежната покривка се топи. В курортите съоръженията работят, но не всички писти са отворени.

Туристите трябва да се съобразяват със силния вятър, който е проблем дори в горския пояс, допълниха от ПСС пред БТА.

Според прогнозата на НИМХ в планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 3°.