В кадър: Осветиха бойните знамена и знамената светини на Българската армия

На церемнията присъства Румен Радев, Атанас Запрянов, Рая Назарян

06.01.2026 | 13:18 ч. 4

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

На площад “Свети Александър Невски” в София се проведе традиционният ритуал по освещаване на бойните знамена и знамената светини на Българската армия. Ритуалът винаги се извършва на Богоявление.

На церемонията присъства държавният глава Румен Радев, който прие почетния гвардейски строй, а патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет на бойните знамена, знамената светини и щандартите на българската армия.

На церемонията пред Паметника на незнайния войн присъстват военният министър Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, кметът на София Васил Терзиев.

