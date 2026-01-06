В кадър: Осветиха бойните знамена и знамената светини на Българската армия

На площад “Свети Александър Невски” в София се проведе традиционният ритуал по освещаване на бойните знамена и знамената светини на Българската армия. Ритуалът винаги се извършва на Богоявление.
На церемонията присъства държавният глава Румен Радев, който прие почетния гвардейски строй, а патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет на бойните знамена, знамената светини и щандартите на българската армия.
На церемонията пред Паметника на незнайния войн присъстват военният министър Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, кметът на София Васил Терзиев.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.