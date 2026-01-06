В кадър: Осветиха бойните знамена и знамената светини на Българската армия

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 10 / 10

На площад “Свети Александър Невски” в София се проведе традиционният ритуал по освещаване на бойните знамена и знамената светини на Българската армия. Ритуалът винаги се извършва на Богоявление.

На церемонията присъства държавният глава Румен Радев, който прие почетния гвардейски строй, а патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет на бойните знамена, знамената светини и щандартите на българската армия.

На церемонията пред Паметника на незнайния войн присъстват военният министър Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, кметът на София Васил Терзиев.