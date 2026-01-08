IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ЗАД "Армеец" е сред най-големите застрахователни компании в Югоизточна Европа

В изданието на класацията за 2024 г. дружеството заема 24-о място

08.01.2026 | 15:50 ч. Обновена: 08.01.2026 | 15:53 ч. 0
ЗАД „Армеец“ продължава устойчивото си възходящо развитие и отново получава престижно международно признание с включването му в класацията SEE TOP 100 на SeeNews – авторитетен годишен ранкинг, оценяващ най-големите компании, банки и застрахователи в Югоизточна Европа.

В изданието на класацията за 2024 г. дружеството подобрява своето представяне и заема 24-о място в категорията, като се изкачва с една позиция спрямо предходната година. Присъствието на ЗАД „Армеец“ сред първите 25 най-големи застрахователни компании в Югоизточна Европа е силен показател за ефективното управление, дългосрочната стратегия и значимия принос на дружеството към развитието на застрахователния сектор в страната.

Екипът на ЗАД "Армеец“ изразява благодарност към своите клиенти и дългогодишни партньори за оказаното доверие, което е ключов фактор за постигнатите резултати. В навечерието на 30-ата си годишнина през 2026 г. компанията ще продължи да надгражда своето портфолио, да предлага висок стандарт на обслужване и да създава устойчиви решения в полза на икономическото развитие на България и региона.

