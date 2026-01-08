Сигнали за селища без ток, паднали дървета и провиснали кабели в Сливенско

Заради силния вятър и падналия дъжд през нощта в кризисния център на община Сливен са подадени четири сигнала за аварийни ситуации. Обстановката към момента остава спокойна.

Сигналите са за липса на ток в село Раково, паднало дърво, провиснали проводници и паднала мазилка от сграда. Аварията с електрозахранването се отстранява от екипи на ЕВН.

В някои райони на общината вали слаб сняг, а вятърът е на пориви. Пътищата са проходими при зимни условия. При необходимост утре ще бъде извършена обработка на пътя Карандила – Раково, съобщава БНР.

От Община Сливен призовават водачите да пътуват с добре подготвени за зимата автомобили, с пълен резервоар и заредени мобилни телефони.