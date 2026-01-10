Ангел Найденов за Венецуела: Брилянтно изпълнение от страна на американските части

Военната интервенция на САЩ във Венецуела повдига въпроса доколко управлението на Николас Мадуро се вписва в правилата по отношение на международното право. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в ефира на "Брюксел 1".

"Очевидно в лицето на Николас Мадуро имаме авторитарно управление - човек, който е описван като диктатор. Човек, при чието управление страната беше буквално съсипана - икономическа катастрофа, масово обедняване, в резултат на което и масова емиграция - твърди се, че това са близо 8 милиона души. И второ, човек, чийто избор се оспорва още от 2018 година, разбира и 2024 година, и чиято легитимност като президент на Венецуела не се признава", посочи Найденов пред Bulgaria ON AIR.

"Това, на което станахме свидетели, е вън от съмнение операция на специалните части с въздушна поддръжка, включително с най-мащабното, според държавния секретар на САЩ, разполагане на морски сили и средства в Западното полукълбо. Най-близо сме до определението "специална военна операция", но при всички случаи, каквото и да кажем за действията, става дума за военна интервенция", констатира още специалистът.

Той добави: "Имаме брилянтно изпълнение от страна на американските войскови части. Очевидно става дума, освен за разполагането на значителни сили и средства, за много добро предварително планиране, още по-добро разузнаване, очевидно разчитащо и на вътрешни източници. Имаме технологично превъзходство, защото на практика противовъздушната отбрана на Венецуела беше "приспана" от средствата за радиоелектронна борба на САЩ", разкри Найденов.

Ексминистърът коментира и думи на датския министър-председател, че ако САЩ се намесят в Гренландия, това би бил краят на НАТО.

"Има няколко сценария по отношение на Гренландия, които анализаторите разискват. Военната интервенция е само единият от тези четири сценария. Разбира се, че в случай на военна интервенция и съответно анексирането на Гренландия от страна на САЩ, ще имаме основание да мислим в посока на разпад на НАТО, което ще създаде съответно вакуум по отношение на европейската сигурност", коментира бившият министър на отбраната.