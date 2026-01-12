IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Минус 14,6 градуса са измерени тази сутрин на Рожен

В Пампорово термометрите отчетоха минус 15 градус

12.01.2026 | 09:43 ч.
Минус 14,6 градуса минимална температура е измерена тази сутрин в района на Рожен, съобщиха от метеорологичната станция на върха. В Пампорово термометрите отчетоха минус 15 градуса, според информация от Планинската спасителна служба в курорта.

Снежната покривка на Роженските поляни е 18 см. За прохода „Превала“ остава в сила ограничението за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета, уточняват от Областното пътно управление в Смолян.

Пътищата в областта са проходими при зимни условия. В зоната на падналото вчера свлачище край с. Широка лъка на пътя Смолян – Девин преминаването е в едното платно.

зима температури Рожен
