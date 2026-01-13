Вълчев: Изграждат се над 100 физкултурни салона по програма на МОН в страната

В ход е изграждането на над 100 нови физкултурни салона по програмата на МОН за „Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища“. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който направи първа копка на нов салон в 8. СУ „Арсени Костенцев“ в Благоевград.

Съоръжението е на стойност малко над 1 млн. евро, осигурени по програмата на МОН. Предвижда се отделно в училището да бъде изградена и модерна открита спортна база и зона за отдих, съобщиха от МОН. По този начин ще се оформи учебно-спортен комплекс, включващ детска градина, училище, съвременна открита и закрита спортна база.

Министър Вълчев посочи, че основен проблем на съвременната образователна инфраструктура е липсата на физкултурни салони във всички български училища и това е последователен приоритет. Затова беше приета и програмата на МОН през 2023 г. за изграждане на такива закрити спортни съоръжения и тя вече се реализира. Към момента вече са завършени 45 салона и се ползват от училищата.

STEM центровете увеличават мотивацията за учене

По-рано министърът откри и нова STEM среда в 8. СУ „Арсени Костенцев“. Тя включва STEM център и шест високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи, изградени по Националния план за възстановяване и устойчивост за 185 905 евро. STEM центърът ще функционира в три направления – математика и информатика, дизайн и 3D прототипиране и природни науки, обхващащи 5 учебни предмета – математика, компютърно моделиране и информационни технологии, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование.

Министър Вълчев поздрави директора на училището Сергей Биров и екипа му за амбицията в бъдеще да добавят и изкуствата към STEM центъра. Като начало той ще бъде допълнен с дейности по изобразително изкуство, каквото е изкуството на декоративната мозайка. Забележителност в сградата на самото училище са монументалните мозайки с лика на патрона Арсени Костенцев, образите на светите братя Кирил и Методий, както и най-новата на тема „Иновации в образованието“.

Всички учители в момента преминават обучение за преподаване в STEM среда, каза министърът на образованието.

STEM средата е преди всичко физическа, с модерно оборудване, технически средства, модерни кабинети. Но STEM обучението предполага и променени методи на преподаване, в които учениците да са по-активни, учене чрез опити и експерименти, каза Вълчев и допълни, че традиционните методи на преподаване стават все по-непригодни. Ние сме във все по-трудна конкуренция за вниманието на учениците, каза още той. По негови думи STEM центровете увеличават мотивацията за учене.

Министърът в оставка посочи, че учениците имат проблеми с математиката и природните науки. И ниските ни резултати на PISA до голяма степен се дължат на тях, каза Вълчев.

Той обясни, че STEM центровете не са единственото условие да се подобрят резултатите и трябва промяна в учебните програми и оценяването.

Направихме крачка назад от интегралния изпит след седми клас (изпит по математика, който да включва и природни науки). Остават задачите с елементи на природни науки след 10 клас, каза Вълчев.

Най-важно е учениците да знаят български език. Имаме немалко такива, които са с недостатъчни умения на входа на първи клас, които след това се задълбочават. Затова сме предложили така наречената езикова интеграция, която среща консенсус и сред парламентарните групи, обясни още той.

Вълчев посочи още, че чуждите езици са на първо място по изучаване към момента. Нашите ученици са мотивирани да ги изучават и се справят добре, за разлика от математиката и природните науки, каза той.

Заради грипа е възможно и други училища да минат на онлайн обучение

Най- вероятно ще бъде обявена грипна епидемия и в други области, каза министър Вълчев.

“Във Варна няма проблеми с онлайн обучението, защото системата вече е изпробвана. Дистанционното обучение не е много пълноценно, но поне е компенсаторно”, добави Вълчев.

Относно провеждането на изпити в края на учебния срок, министърът каза, че учителите успяват да оформят срочните оценки безпроблемно.