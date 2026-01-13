Защо столичани трябва да плащат кризата с боклука?

Когато се готвеше тази поръчка, преди да я обявим, имаше огромно забавяне в Агенцията за обществени поръчки. Чак когато Столичната община заведе дело, я освободиха. Поне 7 месеца преди самото изтичане на договорите тя беше готова.

Това заяви общинският съветник и зам.-председател на Столичния общински съвет Бонка Василева в "България сутрин".

"Официално казват, че има страшно много обществени поръчки да се прегледат и имат малък екип. Очевидно имаше институционален блокаж месеци преди да се обяви обществената поръчка", допълни Василева за Bulgaria ON AIR.

Трябва да се увеличи капацитетът на Столичната община, убедена е тя.

"Трябва да отворим пазара и да говорим по тази тема. "Люлин", "Красно село" и "Красна поляна" вече имат включен договор. Ще могат да поемат трите района. За да наемем хора, фирмите освободиха своите хора. Голямата компенсация ще дойде оттам да не плащаме догодина 100% увеличение", посочи гостът.

Василева посочи, че останалите райони имат непрекъсваема услуга и нямат проблеми със сметоизвозването.

"В България три свързани лица със свързани фирми имат капацитет. Тези големи играчи, ако влязат в картелни договорки? Проблемът е в България, че няма хора, които искат да вършат тази дейност. Чуждестранните фирми не искат да дойдат", изтъкна тя.