Шулева: Протестите показаха, че няма кредит на доверие

“Протестите показаха, че няма кредит на доверие към този формат на управление. В този парламент обаче друг формат на управление не може да бъде формиран”, на мнение е бившият министър на труда и социалната политика Лидия Шулева.

Според нея няма как да се сформира друго правителство в рамките на 51-то Народно събрание и добави - опитва се да се формира служебно правителство, което да проведе едни честни избори.

"Парламентът не може да приеме редовен бюджет. Бюджетът е израз на политиките на дадено правителство. Няма кой финансов министър да се ангажира и да направи промени във втория вариант на предложения бюджет и евентуално той да бъде приет. Във втория вариант също имаше много неприемливи неща, примерно дългът се увеличаваше с 20 млрд. Трябва да помислим за решаването на сериозните проблеми и несправедливости в бюджетната сфера”, добави пред Nova news Шулева.

Изискванията за регулации са най-големият проблем, а това е и проблем на ЕС, подчерта бившият министър. “Това води до разрастване на държавната администрация. За да има истинска реформа в тази посока, трябва да имаме стабилно правителство, което не се е случвало в последните 4-5 години", добави Шулева.

Машинно гласуване

"100-процентовото машинно гласуване трябва да бъде върнато. С него се видя, че има най-малко проблеми. Всички помним какво се случи и какво гледахме, когато се върна хартиеното гласуване", категорична беше Шулева.

"Това, което виждам, е, че с еврото има инцидентни проблеми, а не системни. Не се сбъднаха прогнозите на дадени политици за хаос. Всички виждаме, че с всеки изминал ден нещата стават по-добре и всичко протича гладко", добави Шулева.