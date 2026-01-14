Президентът връчва днес на ПП-ДБ втория мандат за правителство

Президентът Румен Радев връчва днес втори проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидат за премиер, посочен от "Продължаваме промяната - Демократична България".

От втората по численост парламентарна група вече обявиха, че ще го върнат веднага неизпълнен. Това направиха в понеделник и от ГЕРБ-СДС, които получиха първата възможност да формират нов кабинет в 51-ото Народно събрание.

Президентът Радев в понеделник връчи и получи обратно неизпълнен първия мандат за правителство от премиера в оставка Росен Желязков, номиниран за кандидат за министър-председател от ГЕРБ-СДС.

48 часа по-късно парламентарната рулетка ще се завърти за втори път.

В 10 часа днес държавният глава ще връчи втората папка за формиране на кабинет на кандидата за премиер, номиниран от "Продължаваме промяната - Демократична България".

Краят и на тази част от процедурата е предизвестен. Конституцията предвижда трета възможност за формиране на кабинет в настоящото Народно събрание.

Ново управление в това Народно събрание е невъзможно и силно нежелателно, заявиха от „Продължаваме промяната – Демократична България“ по време на консултации при държавния глава преди връчването на проучвателния мандат за съставяне на правителство.

Когато мандатът за съставяне на правителство ни бъде връчен, ще го върнем веднага, каза в събота съпредседателят на партия „Да, България“ и депутат от парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев.

