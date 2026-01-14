Костадинов поиска "преосноваване" на България и да си върнем Южна Бесарабия

Единственият съюзник на България е българският народ. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов при откриването на новата парламентарна сесия. От своя страна ПП-ДБ напуснаха залата за изказването му.

Той поиска преосноваване на България, а също така се обяви за присъединяването на Южна Бесарабия към страната ни, както и преразглеждане на участието на България във всички съюзи – ЕС и НАТО и да ги напуснем, ако те не отговарят на националните ни интереси.

Не бива да забравяме, че бъдещето ни зависи само и единствено от нас, започна декларацията си той. И тръгна да прави историческа ретроспекция от времето на хан Кубрат и красотата на Родината. Според лидера на "Възраждане" нашето съществуване като народ е поставено под въпрос, а опитите за унищожение на комунизма довели до унищожение на българската държавност. "По-скоро сме интегрирани в дебелото черво на Европа. не получихме никаква подкрепа. България няма съюзници", каза той. Изчете и поредица класации, в които страната ни е да дъното.

Първата задача е България да си върнем националния суверенитет, смята Костадинов. Трябва да се направи критичен преглед на всички съюзи, в които България членува, както и на международните договори. Където е необходимо, условията на членството ни да бъдат предоговорени според националните интереси, ако няма разбиране от партньорите - едностранно да бъдат прекратени. И увери, че ще излезем от еврозоната, защото българският народ така искал.

Костадинов иска и специализиран трибунал като в Нюрнберг, който да разгледа престъпленията срещу страната след 90-та. България трябва да се превърне в притегателен център за българите по света. Може да се постигне и обединение със Северна Македония като ФЕРБ и ГДР, и присъединяване на Южна Бесарабия към страната. И отново поиска "преосноваване на българската държава".

Костадинов поиска полупрезидентска република и намален състав на двукамерен парламент.