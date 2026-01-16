Дянков: Търговците вече вдигнаха цените и няма да ги свалят независимо от глоби и нови закони

Преходът към еврото върви добре. Това каза пред БНТ председателят на фискалния съвет Симеон Дянков. Според него инфлацията през 2026 година ще е по-ниска - около 4%.

„Наистина преходът върви добре, главно защото банките от много отдавна са готови и го очакват влизането в еврото от години. Политиците се забавиха“, каза председателят на фискалния съвет.

Той коментира и това, че при глоба за надценка търговецът не е задължен да върне старата цена.

„Както обикновено нашите политици правят промените в последния момент, а като се правят в последния момент, се изпускат неща и в действителност законът дава възможност да се глобяват недобросъвестните търговци, но те могат да продължат да си държат тези цени“, коментира Симеон Дянков.

По думите му голяма част от търговците вече са увеличили цените, още преди да влезем в еврозоната.

"Затова инфлацията от юли се вдигаше. Декември е първият месец, който се поуспокои. Тази година инфлацията ще е по-ниска от 2025 година – някъде средно около 4%, вместо 5 - 5.5%. Това не е ефект, че сме в еврозоната и нещата са по-добри, а ефект, че търговците вече вдигнаха цените и няма да ги свалят независимо от глоби и нови закони", каза той.

По думите му в някои сектори пазарът може да се саморегулира.

„В други щете, не щете в магазина до вас млякото се е увеличило и ще го купите, защото на децата ви трябва мляко още тази сутрин...

Може да се иде в друг магазин, където е по-евтино?

Търговците си говорят, не са островни държави. Това увеличение на цените, което го виждаме, то ще си остане, това е нормален процес“, каза Дянков.

Той прогнозира, че март месец все още страната няма да има редовен бюджет. Той очаква това да стане в средата на годината.