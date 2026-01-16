Томислав Дончев: Няма бюджет за нови машини

Вицепремиерът в оставка Томислав Дончев участва на блиц контрол. От трибуната на Народното събрание той заяви, че липсва редовен бюджет и няма пари за нови сканиращи машини за предстоящите парламентарни избори.

Дончев получи въпрос от Надежда Йорданова от ДБ дали държавата е готова да подсигури новата техника още за предстоящия вот след два месеца. Вицепремиерът в оставка подчерта, че какъвто и способ да се използва за провеждането на изборите - машини, машини и хартия,или друг тип машини, ЦИК трябва да организира изборния процес.

"Дали има заделен бюджет - държавата няма бюджет. Имаме разходни тавани от миналата година - една дванайсета. Това не е бюджет, няма заделени инвестиционни разходи", отбеляза вицепремиерът.

Дончев настоя, че преди 3-4 години "логиката на Изборния процес е да сменяме в последния възможен момент, в петък следобед" технологията на изборите, на което Йорданова апострофира, че тогава просто е приложен в по-широк обем наличните и избрани "от вас" машини за гласуване.

"Не съм съгласна, че техниката на гласуване не е важна”, настоя Йорданова и посочи, че "това, което се случи на първия тур на местните избори, абсолютният саботаж на машините, промени създаването на общинските съвети в страната".

"Няма осигурени средства за нови машини, т.е всичко което виждаме в момента и ни се говори, че след 60-70 дни ще се гласува и отчитат резултатите с нови устройства, е прах в очите на всички ни ", заяви бившият правосъден министър.

“Считам за деградация на политическите нрави, ако партиите се делят на това кой подкрепя гласуването с хартия или на машина”, каза в отговор Дончев.