Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното и компенсации за хората

Омбудсманът Велислава Делчева сезира председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков заради множеството течове и аварийни спирания на топлоподаването в София, съобщиха от институцията на Обмудсмана.

Поводът са десетките сигнали на граждани за сериозни и повтарящи се прекъсвания на топлото в различни райони на столицата. Хиляди битови клиенти в четири микрорайона на ж.к. „Люлин“ – 3, 4, 5 и част от 6-ти, са останали без парно и топла вода от 9 ч. на 15 януари 2026 г., като обявеният срок за възстановяване на услугите е днес (16 януари 2026 г.) до 14 ч.

Делчева обръща внимание, че същите тези потребители са били засегнати от аналогично аварийно спиране и миналата седмица в периода 6-8 януари.

Освен това допълва, че аварийно спиране на парното и топлата вода е обявено за днес от 9.15 до 23.59 ч. и в другите шест микрорайона на ж.к. „Люлин“ – 1, 2, 7, 8, 9 и 10. Посочва, че в интуицията на омбудсмана постъпват сигнали за чести непланови прекъсвания на топлоснабдяването и от жители на ж.к. „Дианабад“ и ж.к. „Младост 3“.

„Според публично известна информация много продължителен теч от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, активен към 16.01.2026 г., наводнява мазета на бл. 21 в жк „Изток“. Изтичането на гореща па́ра в сградата и в междублоковото пространство в района буди тревоги за опасно рушене на основите на сградата, както и за разхищаване на топлинна енергия, която впоследствие ще бъде отчетена като загуби по мрежата на дружеството и всички клиенти ще заплатят за нея чрез високи цени на топлинната енергия“, пише омбудсманът.

Велислава Делчева информира още, че потребители сигнализират също и за продължителни течове от съоръжения на столичната топлофикация на различни адреси в гр. София - ул. „Горазд“ 16А; кв. „Гео Милев“, бл. 263; жк „Полигона“, бл. 45; жк „Младост - 4“, бл. 414, вх. 3 и 4; жк „Зона Б-5“, бл. 18, вх. Б.

„Фрапиращ е случаят с възникнал на 04.11.2025 г. теч на гореща вода, който наводнява мазето на жилищна сграда на адрес: ул. „Цар Иван Асен II“ № 42. След незабавно подаден сигнал до „Топлофикация София“ ЕАД, районният техник е посетил адреса и е спрял топлоподаването. Оттогава в продължение на повече от два месеца аварията не е отстранена, а живущите в сградата са лишени от отопление и гореща вода. Сроковете за възстановяване на топлоподаването са удължавани няколкократно, като последната дата, определена от дружеството, е 30.01.2026 г.“, описва ситуацията омбудсманът.

Делчева припомня още, че през декември м.г. аварии на магистрален топлопровод с диаметър 900 мм и на главно стебло с диаметър 600 мм, собственост на столичната топлофикация са довели до спиране на отоплението и горещото водоснабдяване на десетки хиляди домакинства в южните квартали на София, както и на редица лечебни заведения.

„Обръщам внимание, че съгласно Закона за енергетиката и лицензионните условия „Топлофикация София“ ЕАД е длъжно да обезпечава сигурността на снабдяването, непрекъснатостта и качеството на топлинната енергия. Освен това, предвид разпоредбите на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на клиенти в гр. София дружеството би следвало да заплаща неустойка на засегнатите клиенти, в случай че по своя вина не отстрани в срок от 48 часа повреди в топлопреносната мрежа и абонатните станции“, категорична е Велеслава Делчева.

Затова тя настоява да се извърши проверка за причините, довели до възникването на аварии с такъв широк обхват в топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД през м. декември 2025 г. и м. януари 2026 г.

„В допълнение очаквам да ме информирате в какво се изразяваха проверките през есента на м.г. за готовността на дружеството за есенно-зимния период 2025-2026 г. и какво показаха резултатите от тях“, пита омбудсманът.

От Комисията за енергийно и водно регулиране Делчева очаква още становище и относно изпълнението на инвестиционните планове на столичната топлофикация през 2025 г с цел предотвратяване на аварии.

„Смятам, че е важно също провеждането на контрол по-специално относно изпълнението на задължението на „Топлофикация София“ ЕАД да плати неустойки на засегнатите клиенти, когато по своя вина не отстрани в срок от 48 часа възникнали повреди в топлопреносната мрежа и абонатните станции“, пише още омбудсманът до Младеновски.I