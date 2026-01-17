Даниел Лорер, ПП-ДБ: Нямам място в една партия с Асен Василев

Асен Василев е решил, че иска да управлява "Продължаваме промяната" еднолично и нямаме място в една партия, заяви депутатът от ПП-ДБ Даниел Лорер пред БНТ.

Той коментира и дали ще бъде в листите на коалицията.

"Едноличното взимане на решения от негова страна е опит да се води цялата коалиция ПП-ДБ - една изключително сложна коалиция от много формации. Да зависи от един човек и неговото решение. Къде отиваме - дали отиваме в ляво и ще правим леви политики, автоматични плащания и т.н., дали отиваме или не отиваме с "Възраждане", дали ще правим коалиции е по-важно от това дали Лорер ще бъде в листите".

По думите му, при една демократична коалиция много важно е решенията да се вземат след групово обсъждане.

"Има номинации, има процес на решаване и този процес накрая придобива някаква форма. Когато еднолично обявяваш решението преди това, ти се опитваш да го рамкираш и да го предопределиш преди твоите партньори да са решили, което е доста обидно и за партньорите", каза още Лорер.

Той подчерта, че в началото на 51-то Народно събрание е спрял колаборацията с "Възраждане", като е осуетил избора на председател на парламента, който да стане служебен премиер след това. И според него именно този факт е изиграл роля да бъде изключен от "Продължаваме промяната".

Според него истинският въпрос е въпрос на доверие - до каква степен българското общество има доверие в механизмите на демокрация.

"Отиването на нови избори не е панацея, ако не сменим диалога между нас и затова толкова хора не гласуват на избори. И ако няма съществена промяна от политическите сили, аз дълбоко се съмнявам, че тези поредни извънредни избори ще донесат каквато и да било истинска промяна. Напротив, те могат да възпроизведат този парламент с малки разлики - малко повече за ПП-ДБ, малко по-малко за управляващите, но в крайна сметка същият политически блокаж да не може да решим проблемите на хората - пенсиите, боклука, отбраната, образованието".