IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Шофьорът на камиона от катастрофата с две жертви е избягал

Полицията го издирва

17.01.2026 | 14:03 ч. Обновена: 17.01.2026 | 14:03 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двама загинаха при челен удар край Ловеч. Шофьорът на единия автомобил е избягал и се издирва, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР - Ловеч.

Инцидентът край село Изворче е станал около 10:00 ч. преди обед. Ударили са се насрещно движещи се лек автомобил и камион. На място е загинала 30-годишна жена, пътувала на предната седалка в леката кола. Шофьорът – мъж на 55 години, е починал по-късно в болница.

Свързани статии

Те са баща и дъщеря.

Водачът на камиона е напуснал мястото на катастрофата. Той се издирва от служители на Районното управление на МВР в Ловеч, които имат насоки къде да търсят.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа ловеч
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem