Васил Терзиев: LED осветление ще пести на София 800 хил. лв. годишно

През 2025 г. Столична община направи една от най-големите стъпки в модернизацията на уличното осветление, като подмени общо 9 000 лампи във всички райони на града. От тях 5 000 са финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост, а 4 000 – със собствени средства. Това съобщава във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Старите осветителни тела от 70-те години, с висока консумация и скъпа поддръжка, са заменени с модерно LED осветление. Това води до намаляване на разходите за електроенергия с около 800 000 лв. годишно, като спестените средства ще бъдат инвестирани в ново осветление на дългоочаквани от гражданите места, съобщава Терзиев.

Над 400 хил. евро спестени от електроенергия, повече светлина, повече сигурност, по-умно управление. През 2025 г. направихме една от най-големите крачки в модернизирането на уличното осветление в София.

➡️ Подменихме общо 9 000 улични лампи:

▪️ 5 000 бр. - със средства по Плана за възстановяване и

▪️ 4 000 бр. - със собствени средства, във всички райони на града

Заварихме осветителни тела, монтирани още през 70-те години – 400 вата, енергийно неефективни и скъпи за поддръжка. ➡️На тяхно място поставихме ново LED осветление, което е по-надеждно, по-ефективно и намалява разходите за електроенергия с около 800 000 лв. годишно, т.е. приблизително 409 000 евро.

Спестените средства ще инвестираме в още улично осветление - на места, където хората от години го очакват.

Вече можем да се похвалим и с инвестиции, зад които стоят самите граждани.

Чрез гражданските бюджети на София реализираме конкретни проекти, предложени и избрани от вас. Сред вече изпълнените са:

▪️ ново улично осветление между 31. СУЧЕМ „Иван Вазов" и 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри" – район Слатина и

▪️ възстановяване на осветлението в парк „Лагера" – район Красно село.

Продължаваме и през тази година повече светлина на повече места в София:

▪️Осветление на ул. „Силиврия" (от зала „Триадица" до ул. „Костенски водопад") – район Триадица

▪️Осветление и обновяване на пешеходна алея в Южния парк – район Триадица

▪️Соларно осветление и благоустрояване на междублоково пространство – район Илинден

▪️Осветление и видеонаблюдение на стадион „Лозен" – район Панчарево

▪️Улица „Боян Петров", кв. „Манастирски ливади – Изток" – споделено пространство с ново осветление – район Триадица

Вярвам, че красотата на София трябва да се вижда и след залез слънце.

И че красивият град, трябва да бъде и сигурен град. Ще продължим усилията си в тази посока, защото всяка подменена лампа е инвестиция в безопасността на хората, в по-спокойни улици и по-живи квартали.