Тръмп губи подкрепа сред републиканците за войната с Иран

Американският Сенат придвижи напред процедурата по резолюция за военните правомощия, която предвижда да бъде сложен край на войната с Иран, освен ако президентът Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса, предаде Reuters.

Процедурната мярка беше одобрена с 50 срещу 47 гласа. Четирима републиканци гласуваха заедно с демократите в подкрепа на резолюцията, с изключение на един демократ, който не я подкрепи. Трима републиканци не участваха в гласуването.

Резултатът е победа за законодателите, които настояват, че Конгресът, а не президентът, трябва да има правомощията да изпраща американски войски във война, както е записано в Конституцията на САЩ.

Процедурното гласуване обаче е само първа стъпка. Резолюцията все още трябва да премине през сериозни препятствия, преди евентуално да влезе в сила.

Дори ако бъде окончателно приета от 100-членния Сенат, тя трябва да получи одобрение и от контролираната от републиканците Камара на представителите. След това ще трябва да събере мнозинство от две трети и в двете камари, за да преодолее очакваното вето на Тръмп.

Сенаторът демократ Тим Кейн от Вирджиния, който е вносител на резолюцията, заяви, че сегашното прекратяване на огъня дава на Тръмп идеална възможност да представи аргументите си пред Конгреса.

Коментарът му идва, след като президентът заяви, че Техеран е направил ново предложение за прекратяване на войната между САЩ и Израел, започнала на 28 февруари.

Републиканците на Тръмп досега блокираха седем предишни опита за приемане на подобни резолюции в Сената. Те спряха и три резолюции за военните правомощия на президента в Камарата на представителите, пише БТА.