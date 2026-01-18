След сигнал НАП проверява цени в столична пекарна

По сигнал за завишени цени след въвеждането на еврото, служители на Националната агенция за приходите започнаха проверка на пекарна в центъра на София, съобщава БНР.

С приоритет НАП извършва проверки по сигнали на граждани. Поредният е за нова, по-висока цена след 1-ви януари в столична пекарна за закуски.

"Нашите инспектори, които дойдоха по-рано, направиха контролна покупка във въпросното заведение. Закупиха съответния артикул. Той е на цена 1.79 евро или 3.50 лв., както е по сигнал подадено, че увеличението е от 3.00 лева на 3.50 лева след 1-ви януари”, разказва Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникации" в агенцията.

Въпросният артикул е кашкавалка. Инспекторите на НАП се легитимираха и изискаха от персонала в пекарната документи. Те отричат цената на закуската да е повишавана след приемането ни в еврозоната.

Ако има нарушение и цената е повишена необосновано, ще последва акт от минимум 5000 лева. До началото на тази седмица наложените санкции от НАП на недобросъвестни търговци са в размер на над 100 000 евро.