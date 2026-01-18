“Възраждане“ сезира КЕВР за системни спирания на тока в Нови Искър

Информация от КЕВР относно хроничните проблеми с електроснабдяването в Нови Искър, София, е поискал депутатът от “Възраждане“ Славчо Крумов, съобщиха от пресцентъра на партията.

Крумов настоява за отговор относно честите и продължителни прекъсвания на електрозахранването, както и за системно подаване на ниско напрежение, което прави нормалния бит на хората практически невъзможен, особено през зимния период.

Депутатът настоява за конкретен отговор за техническите причини за честите прекъсвания на тока, както и дали са извършвани реални измервания на напрежението в пиковите часове и какви мерки са предприети или предстоят за модернизиране и подсилване на електроразпределителната мрежа в района.

Крумов е поставил също въпроса за отговорността на електроразпределителното дружество ЕРМ-Запад по отношение на контрола върху качеството на електроснабдяването и условията за предоставяне на компенсации при нарушения. Депутатът е посочил, че напрежението в района често спада до около 180 волта, което води до неизправност на отоплителни уреди, бойлери и друга битова техника. В резултат на това домакинствата остават без отопление и топла вода при минусови температури, пише още Крумов в запитването си.

Според Крумов въпреки многобройните сигнали и жалби, подавани от жителите до електроразпределителното дружество, гражданите получават отговори, че няма данни за проблеми с енергоподаването. Това поражда съмнения относно реалния контрол и ефективността на измерванията на напрежението, извършвани от отговорните институции, отбеляза още депутатът.

Преди дни омбудсманът Велислава Делчева сезира председателя на КЕВР Пламен Младеновски и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков поради множеството течове и аварийни спирания на топлоподаването в София, съобщиха тогава от пресцентъра на омбудсмана.