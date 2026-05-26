Четири са жертвите на сблъсъка в Белгия, две от тях са деца

Вицепремиерът на Белгия потвърди броя на загиналите в трагедията край Бугенхаут тази сутрин

"Трагичен сблъсък между влак и училищен автобус се случи в Бугенхаут тази сутрин. Четирима души са загинали, включително две деца", написа Максим Прево в X.

Прокуратурата потвърди, че двама ученици, техният ръководител и шофьорът на микробуса са загинали при катастрофата.

Двете деца са били на 12 и 15 години. Шофьорът е бил на 49 години, а болногледачът е бил на 27 години. Пет други деца в автобуса са тежко ранени, но в момента са в стабилно състояние.

A train collided with a school minibus at a level crossing in Buggenhout, Belgium at around 8:15 AM local time this morning, killing at least four people. Several others were seriously injured after the minibus was struck and overturned.

Фредерик Сакре, говорител на белгийската железопътна агенция Infrabel, заяви, че "ударът е бил изключително силен". Той каза, че влакът се е движил със 120 километра в час.

"Минибусът е бил хвърлен на около 15 метра в метален пилон", добави той.

В отговор на коментарите, че бариерите на железопътният прелез е бил затворен и предупредителните светлини са мигали червено по време на трагедията, министър от белгийското правителство заяви, че е "твърде рано" да се разпредели вината за инцидента.

В интервю за Het Laatste Nieuws, вестник на нидерландски език в Белгия, Аник Де Ридер, министър на обществените работи, наред с други ресори, заяви, че е „твърде рано да се търси отговорност върху някого“.

Няма пострадали сред пътниците във влака

Никой от пътниците във влака, ударил микробуса, не е пострадал, според националния железопътен оператор на Белгия.

Националната железопътна компания, известна като NBMS на нидерландски и SNCB на френски, заяви, че на борда е имало около сто души.

"Един пътник е бил в състояние на шок, но никой във влака не е пострадал", се казва в съобщението.

Движението на влаковете по линията между Дендермонде и Лондерзел е спряно.