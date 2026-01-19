Почина Мариела Николова, директор на Френската езикова гимназия в Пловдив

Почина Мариела Николова – дългогодишен директор на Френската езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери" в Пловдив, уважаван педагог, ръководител и човек с изключителна духовна сила. Образователната общност губи изключителен ръководител и вдъхновител, а обществото човек с голямо сърце и светла душа, съобщиха нейни колеги.

Тя е била учител по френски език и литература, както и по български език и литература. Заема длъжността на директор на Френската гимназия от 2012 г.

През годините тя получава редица престижни отличия за своята всеотдайна работа и принос, сред които Орден „Кавалер на академични палми" – за заслуги в популяризирането на френския език и култура в България, почетно отличие „Неофит Рилски" – за високи професионални постижения в системата на народната просвета, грамота „Посланик на просветителския дух", грамота за висок професионализъм, грамота за дългогодишна високопрофесионална дейност в областта на средното образование и за личен принос в издигането авторитета на ръководената от нея образователна институция като средище за интелектуален растеж и носител на Лейбъл за качество, годишна награда на РУО – плакет и почетна грамота, както и почетна значка на Пловдив от Общинския съвет.

По повод кончината ѝ началникът на РУО – Пловдив Иванка Киркова написа трогателни думи:

„За живота, за болката и за светлината, която остава... След тежка лична загуба – загубата на единственото си дете – и след дълга, изтощителна битка с коварна болест, от този свят си отиде директорката на Френската гимназия Мариела Николова. Животът ѝ поднесе изпитания, които малцина биха могли да понесат... И въпреки всичко това, тя остана изправена. Остана човек! Остана светлина! С огромно желание, с мисия и със страст тя пое ръководството на Френската гимназия. И не просто го пое, а го носеше достойно... Тя стоеше високо. И ще стои ВИСОКО – в паметта, в делата си, в хората, които докосна и промени".

От Сдружение "Ангели на пътя" също почетоха Мариела Николова.

С дълбока тъга и уважение се сбогуваме с Мариела Николова - майка, човек и светлина, която няма да угасне. След загубата на единственото си дете болка, която не се преживява, а се носи и след дълга, тежка битка с коварна болест, Мариела си отиде от този свят.

Животът ѝ поднесе изпитания, които малцина биха издържали. И въпреки това тя остана изправена. Остана човек. Остана светлина. През последните години, независимо от собствената си рана, Мариела намираше сили да бъде до други майки жени, белязани от най-страшната загуба. Подкрепяше ги тихо, без показност, без самосъжаление. С думи, които лекуват. С мълчание, което прегръща. С човечност, която е рядкост.

Тя вярваше в хората. В образованието. В смисъла да даваш най-доброто от себе си, дори когато самият ти си на ръба.

Много родители, след като загубят дете, не умират на пътя, а по-късно от ракови и други тежки заболявания, отключени или ускорени от непрежалимата болка, стреса и липсата на подкрепа. Това са тихи смърти. Без статистика. Без заглавия. Без отговорност. Историята на Мариела е и символ на силата, но и на цената, която плащат родителите, останали сами със скръбта си.

Тя стоеше високо. И ще стои ВИСОКО в паметта, в делата си, в хората, които докосна и промени".