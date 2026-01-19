IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МОН следи внимателно епидемичната ситуация

Ведомството е в готовност да реагира, ако ситуацията се усложни

19.01.2026 | 16:45 ч. 7
БГНЕС

Министерството на образованието и науката внимателно следи ситуацията с епидемичната обстановка в страната и е в постоянен контакт с регионалните управления на образованието, чиито началници участват в заседанията на противоепидемичните щабове по места.

Решенията за прекратяване на присъствени учебни занятия или други промени във вече утвърдения график на учебното време се взимат съвместно със здравните власти и са с оглед епидемичната ситуация в страната.

Към 19 януари заради повишена заболеваемост в онлайн обучение са учениците от две области и не се налага удължаване на междусрочната ваканция за образователните институции на територията на цялата страна.

Образователната система е в готовност да реагира в случай, че ситуацията се усложни.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

МОН грип мерки епидемична обстановка дистанционно обучение онлайню
