Вигенин: Когато беше най-тъмно, президентството остана да свети като фар

Когато беше най-тъмно, президентската институция остана да свети като фар. Това написа евродепутатът от БСП и член на Изпълнителното бюро на партията в оставка Кристиан Вигенин във Facebook

Това казах на днешния ден преди 4 години при клетвата на Радев и Йотова, не отстъпвам от тези думи и днес. Вярвам, че заедно можем да направим това, за което тогава силите ни не стигнаха, заявява още Вигенин.

Свързани статии Румен Радев: Утре депозирам своята оставка като президент

Президентът Румен Радев обяви, че ще депозира оставката си утре. Той подчерта, че Илияна Йотова ще бъде добър президент. Радев намекна за нов политически проект, но не даде подробности. Преди месец Радев заяви пред медиите, че ще съобщи за евентуален политически проект, когато обществото най-малко очаква.