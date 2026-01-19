IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ивелин Михайлов за Радев: Смело решение да влезе в политиката

Лидерът на "Величие" го приветства

19.01.2026 | 20:42 ч.
Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов приветства Румен Радев "за смелото решение да влезе в политиката".

"Защото като българи имаме един дълг към нашите отци. Имаме хилядолетна история, много славна с много моменти, които са променили хилядолетната история. Това, което дължим на нашите предци, е при нас тази държава да не падне, а да я предадем на нашите поколения и те да решат какво да направят с нея, изтъкна Михайлов във видео обръщение.

"Поздравявам Радев за неговото решение, това е мъжко решение да влезе в борбата. Искам само едно нещо да му напомня - да избира хората, с които ще работи, защото успехът на мисията за спасение на България зависи от хората, с които ще го правим и хората, за които ще го правим, заяви още Ивелин Михайлов. Очакваме мъдри решения и сме готови да подкрепяме всеки един, който се бори наистина за една чиста и свята република, завърши той.

В обръщение към българския народ тази вечер Румен Радев обяви, че утре ще депозира оставката си като президент. 

