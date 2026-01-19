IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Костадинов: С нетърпение очаквам Радев на дебати, вече не може да се крие

Ще му се наложи да отговаря на много въпроси

19.01.2026
С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати, ако има смелост да се яви, разбира се. Това написа във фейсбук профила си лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов след изявлението на президента Румен Радев, че утре ще депозира оставка.

„Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега“, заяви Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ коментира акцент в речта на Радев.

„Наистина ли Радев е казал, че имаме нужда от нов обществен договор? Да не би после да е казал, че България има нужда от преосноваване и накрая да е завършил с „Време ни е за Възраждане“, пише Костадинов.

„Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО. Не знам защо този, който е писал речта на Радев, не му го е написал - в крайна сметка това също го пише в програмата на „Възраждане“, отбелязва още Костадинов.

По-рано днес президентът Румен Радев обяви, че ще депозира оставката си утре. Вицепрезидентът Илияна Йотова ще го замести на поста държавен глава, каза той.

