Доц. Киселова: Това, което очаква Радев, не е това, което е виждал от висотата на президентския пост

Конституцията е предвидила, че след като президентът подаде оставка, ще бъде образувано дело и Конституционният съд трябва да се убеди, че неговото желание е да напусне поста на държавен глава. Той го заяви публично, така че КС още в рамките на утрешния ден ще образува дело и в близките дни можем да очакваме решение, с което се прекратяват пълномощията му.

Това заяви депутатът от БСП-ОЛ доц. Наталия Киселова в "Денят ON AIR" след изявлението на Румен Радев, в което съобщи, че ще подаде оставка като президент.

Свързани статии Румен Радев: Утре депозирам своята оставка като президент

Какво предстои след решението на Радев

Назад в историята имаме два подобни случая - оставката на Петър Младенов, след което Великото народно събрание избира за президент Желю Желев, вторият случай е на вицепрезидента Блага Димитрова.

"Предстои съгласно конституционната уредба вицепрезидентът да продължи мандата. Вицепрезидентът е редно да положи клетва пред Народното събрание, за да има акт на встъпване. Изборите могат да бъдат на 29 март или на 19 април. Ако Конституционният съд се произнесе в четвъртък, няма пречка четвъртък или петък да бъде положена клетвата и следващата седмица да се проведат консултациите, за да влезем в срока 29 март", обясни Киселова за Bulgaria ON AIR.

И президентът Петър Стоянов, и Георги Първанов са имали политически амбиции след края на своя мандат, припомни доц. Киселова.

"От това, което чухме от изявлението на Радев, основният акцент е борба с олигархията и корупцията. Интересният момент ще е как изглежда сблъсъкът с политическата реалност. Желая успех на г-н Радев, защото вярвам в неговите чисти намерения, но това, което изглежда отвън, не е като да си вътре в политическия елит. Борбата вътре е много повече това да се задържиш прав, отколкото да постигнеш целите си", коментира гостът.

Казусът със служебния премиер

Според нея изборът на служебен министър-председател в момента е редно да бъде онзи, който би създал най-малки предпоставки да се оспорва изборният резултат.

"Имаше два проекта - "Българи възход" с лидер Стефан Янев, и ПП-ДБ - два опита, чрез които косвено има опит за влияние върху политическата система. Това, което очаква Радев, не е това, което се вижда от висотата на президентския пост на "Дондуков" 2. Ще бъде използван или субект, който вече има регистрация, или няколко субекта ще направят коалиция. Регистрацията в ЦИК ще бъде от субекти, които вече съществуват. Той няма да може да регистрира самостоятелен обект", изтъкна депутатът от БСП-ОЛ.

"По отношение на Главчев имаше възражения - дали е допустимо да се посяга на независимостта на Сметната палата. За госпожа Маргарита Николова не съм чула много сериозни възражения. Г-н Гюров е избор, който напред може да създаде напрежение. Колкото по-предпазлива е в първите си актове Йотова, толкова по-добре", изтъкна доц. Киселова.