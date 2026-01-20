И Петър Витанов влиза в редиците на новия проект на Радев

"Румен Радев вече представлява не просто морална алтернатива, а реална. За мен няма съмнение, че ако се яви на следващите избори с негова формация, той ще бъде безапелационно първа политическа сила".

Това заяви пред БНР бившият евродепутат от БСП Петър Витанов, след като президентът обяви, че ще депозира своята оставка.

Витанов коментира твърдението, че ще бъде водач в листите на политическата сила, с която Радев ще участва в надпреварата.

"Не е почтено да говорим за личен интерес, когато имаме колективен такъв и би следвало да обърнем внимание на него. Президентът Радев стриктно изпълнява Конституцията. Не се е занимавал нито с политическо строителство, нито с политически инженеринг. За такъв тип въпроси е твърде рано. Но мнозинството от хората са с огромни очаквания този управленски модел да бъде демонтиран. Всеки, с който аз съм говорил, има амбицията и желанието да се включи по един или друг начин. Би било несправедливо и непочтено към цялата обществена работа, която съм правил, да откажа".

Той обясни в предаването "Преди всички", че Румен Радев ще разчита на всички онези хора, "които се отвратиха от действията на управляващите".

"За поправка на големите щети, които бяха нанесени върху демократичния процес в България, ще бъдат необходими повече от 121 души. Заявката, с която влиза президентът, е точно тази - демонтаж на този порочен управленски модел - реална борба с корупцията, защита на национални инитереси".

Витанов обаче не смята за удачно да се правят аналогии между политическото бъдеще на президента Радев и това, което имаше Симеон Сакскобургготски.

"Аз не вярвам в месианството, но нямайте съмнения, че в мнозинството има едно ниво на отвращение от настоящата политическа класа. Президентът Радев даде шанс на тази политическа класа сама да излезе от кризата, за която има основна вина, през всички тези години, когато името му беше натоварено със свръхочаквания за реални политически действия. Накрая той остана без избор. Вълната в подкрепа на президента Радев ще бъде огромна.

През всичките тези години той не е декларирал какъвто и да било уклон или намерение за промяна на външнополитическия курс на България. Не е изразявал и съмнение към еврото. Това, което беше декларирано от негова страна, е за предоставяне на възможност хората да бъдат питани и призив правителството да предприеме необходимите мерки така, че процесът по въвеждане на еврото да не доведе до допълнително обедняване".

Съюзници на президента, според Витанов, могат да бъдат всички, които са се опитали да се борят срещу сегашния модел на управление.

"Онези политически партии, които не бяха част от статуквото.

Вярвам, че при добра кампания и подходящи хора би могъл да се постигне наистина удивителен резултат, сравним с идването на царя през 2001 година. Но голямата битка не е просто за управлението на страната, не е за 120-те гласа, осигуряващи парламентарното мнозинство. Тя е за 160 гласа, за да върнем справедливостта, защото ние сме държавата на изтеклите мандати.

От идейна гледна точка БСП би следвало да търсят партньорство и то би се приело по съвсем естествен път от симпатизантите. Опасявам се обаче, че ще имат много сериозен проблем с влизането в следващия парламент.

Дори и партии като ПП-ДБ в този по-широк кръг, необходим за конституционни промени, биха могли да участват".