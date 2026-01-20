Антон Кутев: Ще бъда в някаква част от проекта на Радев

Бившият говорител на служебни кабинети на Румен Радев Антон Кутев направи заявка пред bTV, че ще е част от политическия проект на Румен Радев.

"Ще бъда в някаква част на проекта на Радев, не знам с каква функция, но ще помагам", каза Кутев.

Вчера пръв подобна заявка направи и анализатора Слави Василев. Това се случи веднага след извънредното изявление на президента Румен Радев, който обяви, че подава оставка от този пост.

Кутев заяви, че множество хора от целия политически спектър са му звънели, за да влязат в проекта на Радев. Изключи ДПС-НН, но разкри, че е имало желаещи от ГЕРБ.

Той определи Радев като изразител на „гражданска антимафиотска коалиция“, насочена срещу модела „Борисов–Пеевски“.

Очевидно е, че ще се яви на тези избори, друг е въпросът, че чисто технологично въпросът е сложен. Очевидно, че трябва да има партия, времето за регистрация е малко. Каква ще е технологията аз не мога да кажа., защото зависи от много фактори. Аз обаче нямам съмнение, че каквато и да е юридическата форма, под която ще се яви на изборите президентът той ще бъде не само най-голямата политическа сила, но ще промени политическото статукво в държавата“, заяви Кутев.

Антон Кутев прогнозира сериозни загуби за БСП и дори риск партията да не премине 4-процентната бариера за влизане в следващия парламент: „Голяма част от избирателите на БСП ще гласуват за Радев. Това е сериозният проблем на левицата.“

Той смята, че смяната на лидера може да донесе временен ефект, но и риск новото ръководство да понесе отговорността при евентуален провал.

Според Антон Кутев, Радев ще промени политическото статукво в България. Наличните партии вече са загубили подкрепата на българите. Появата му ще разбута всичко това, заяви бившият говорител на служебни кабинети на Румен Радев.

Кутев каза още, че в политическия проект на Радев ще има нови лица и експерти.

"Нямам съмнение, че бъдещото управление ще е определено от президента Радев.Не са важни лицата, а политиките, които той ще представи." И допълни, че по-скоро ще има нови лица и експерти.

"Може да се окаже, че при едно различно правителство "Боташ" може да работи", коментира Кутев.

Според него Радев никога не е бил срещу ЕС и про-Русия. "Няма нито едно такова негово изказване." Той определи подобен род изказвания като „долна пропаганда“.

„Никога не съм чувал Радев да заявява, че ще променя евроатлантическата ориентация на България. Той е заемал ясна позиция – конфликтът в Украйна трябва да се реши с дипломация, а не с война“, заяви Кутев.

По думите му Радев винаги е защитавал българските национални интереси.

Антон Кутев защити и инициативата на Радев за референдум за въвеждането на еврото.

„Радев никога не е бил против еврото. Той беше против въвеждането му точно сега и настояваше да се чуе мнението на хората“, каза Кутев.

Според него недоволството в обществото не е срещу самото евро, а срещу начина, по който се случва процесът, като посочи и ръст на цените с около 14% спрямо миналото лято.

Кутев определи процеса по избор на служебен премиер като изключително труден и предупреди за риск от конституционна криза, ако не бъде намерен кандидат.

Според него ключовият въпрос е гарантирането на честни избори: „Най-големият проблем в България е как се провеждат изборите. Контролът върху вота е огромен.“

Той изрази опасения, че ДПС ще увеличи влиянието си не чрез подкрепа, а чрез контролни механизми върху изборния процес.