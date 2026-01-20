Д-р Аспарух Илиев: Хранителни добавки с доказано добър ефект върху здравето почти няма

"Тазгодишният грипен вирус е особено заразен. Пикът започна по-рано - през декември, през януари ще продължи". Това обясни пред БНР инфекционистът д-р Аспарух Илиев.

"Грипният вирус успя да избяга частично от ваксините. Настъпиха мутации. Това не означава, че няма смисъл от ваксините. Те продължават да предпазват и да намаляват риска от тежко протичане, но по-малко, отколкото ако ги нямаше тези мутации", каза д-р Илиев.

Важно е на места, където има много хора, да използваме маски, както и често да мием ръцете си, предупреди специалистът.

Грипът започва с много рязко вдигане на температурата, разясни той.

"Тя е много висока. Има болки в очите".

Няма смисъл да се започва веднага с антибиотици, отбеляза д-р Илиев.

"В България се продават хранителни добавки, които се разпространяват като противовирусни със съответното бизнес име. Те не помагат. Най-важно е поемането на много течности", каза специалистът.

Много малко вещества имат способността да подсилват имунитета така, че да ни правят по-устойчиви на инфекции, посочи той и препоръча да се наспиваме добре, както и да избягваме приема на алкохол и тютюнопушенето, за да поддържаме имунната си система.

"Това подсилване на имунитета, за което се говори в много реклами, наистина е само реклама. Добрият имунитет включва също преболедуване и конфронтиране с вирусите", каза д-р Илиев.

Специалистът обърна внимание и на това, че не всички витамини, които се продават, са качествени.

"Ако искате такива, които наистина имат ефект, най-добре е да се допитате до колегите в аптеките. Хранителни добавки с доказано добър ефект върху здравето почти няма. Този обем, който се изписва в България, не е добър. В много случаи става дума за много добър маркетинг. Включително и това, че много фирми в България стимулират лекарите - има практика за рецепти да се дават бонуси".

Грижата за здравето в България започва много да се подобрява, отбеляза все пак д-р Илиев.

"Хората станаха много по-внимателни в епидемични ситуации. Използват маски, ваксинират се".