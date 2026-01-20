Четири партии напуснаха коалицията "БСП - Обединена левица”. В ЦИК е постъпило искане да се извършат промени в състава на коалицията, съобщава БНР.

"Партия за радикална промяна - Българската пролет", партия "Движение 21", партия "Изправи се, България" и партия "Политическо движение Социалдемократи" вече не са част от коалицията “БСП-Обединена левица".

Формации са подали писмени заявления за прекратяване на участието си в "БСП - Обединена левица", която бе регистрирана за участие в извънредните парламентарни избори, проведени през октомври 2024 г.